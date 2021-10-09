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Успехи в разработке гиперзвуковых ракет дали в руки гораздо более мощную «дубину», чем имеется у Соединенных Штатов, пишут авторы издания Al Arab. Они считают, что Соединенные Штаты после безоговорочной победы в холодной войне слишком расслабились и пропустили момент возвращения основного противника на международную арену.

Эксперты поясняют, что Россия не теряла времени даром, а совершенствовала свои боевые системы. Она модернизировала ядерные боеголовки вместе с носителями, а также разработала гиперзвуковые ракеты. Также у нее имеются средства противодействия гиперзвуку, чем не могут похвастать США.

Вашингтон сейчас тоже работает над подобным оружием, однако его характеристики пока не дотягивают до российских. Также неудачами заканчиваются попытки создать противоракетные комплексы, которые реагировали бы на боезаряды, летящие на гиперзвуковой скорости. Пока российская «дубина» сильнее американской и в ближайшие годы ситуация ряд ли изменится.

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