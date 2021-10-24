Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса кино и театра Татьяна Васильева высказалась по поводу людей, которые отказываются от вакцинации от коронавируса.

Согласно заявлению артистки, людей, которые не собираются ставить вакцину от коронавирусной инфекции, необходимо привлекать к ответственности. По словам Васильевой, их требуется строго наказывать – вплоть до заключения в тюрьму. Своё заявление она озвучила в эфире Первого канала в рамках ток-шоу «Прямой эфир».

Также актриса рассказала, что делала прививку дважды, и в скором времени её ждёт ревакцинация. Она отметила, что один раз ей уже пришлось сидеть год без заработка, и за это время появились люди, которые перестали бояться коронавируса. Именно противников вакцинации она обвиняет в том, что лишилась заработка.

Недавно эксперт сообщил, что массовая вакцинация не поможет остановить распространение коронавируса. Однако в случае заражения вакцинированный человек переболеет в лёгкой форме.

Вам может понравиться

Феминистка возмутилась из-за рекламного баннера с полуобнажённой девушкой

Журналистка и фем-активистка Настя Красильникова возмутилась из-за рекламы, которую она увидела на билборде в Набережных Челнах. Как сообщается, на рекламном щите изображена полуобнажённая девушка. Надпись на билборде гласит «Возьми меня
  • Анна
  • 23.10.2021
  • читать 1 минуту

Глава Минобороны Германии : НАТО должен быть готов применить оружие против России

Североатлантический альянс должен показать России, что в ответ на любые ее угрозы он применит оружие, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, никто не должен допустить даже малейшей

Российские Су-30СМ разрушили планы ВМС США по отработке удара по Крыму

19 октября в небе неподалеку от Крыма были обнаружены американские самолеты, стремительно приближающиеся к границам России. На их перехват отправили истребители Су-30СМ, которые идентифицировали цели как стратегические бомбардировщики B-1B Lancer,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 октября – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 октября – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 24 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 24 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 24 октября – пасмурно, до 16 °C |