Актриса кино и театра Татьяна Васильева высказалась по поводу людей, которые отказываются от вакцинации от коронавируса.

Согласно заявлению артистки, людей, которые не собираются ставить вакцину от коронавирусной инфекции, необходимо привлекать к ответственности. По словам Васильевой, их требуется строго наказывать – вплоть до заключения в тюрьму. Своё заявление она озвучила в эфире Первого канала в рамках ток-шоу «Прямой эфир».

Также актриса рассказала, что делала прививку дважды, и в скором времени её ждёт ревакцинация. Она отметила, что один раз ей уже пришлось сидеть год без заработка, и за это время появились люди, которые перестали бояться коронавируса. Именно противников вакцинации она обвиняет в том, что лишилась заработка.

Недавно эксперт сообщил, что массовая вакцинация не поможет остановить распространение коронавируса. Однако в случае заражения вакцинированный человек переболеет в лёгкой форме.