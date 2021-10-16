В западном издании Forbes рассказали о том, что на территории Украины все еще продолжается сильный кризис, причем в этом нельзя винить Россию.

Авторы материала отмечают, что потеря Крыма и большей части Донбасса привели к возникновению огромных проблем на Украине, которой не удастся решить их самостоятельно. При этом Соединенные Штаты не собираются давать Киеву какую-либо реальную помощь, так как для Джо Байдена это является второстепенной задачей.

В статье указывается, что основным врагом Украины являются сами украинцы. Они решили назначить Владимира Зеленского президентом, надеясь, что тот исправит возникшие проблемы в государстве, однако в итоге не оправдал их надежд. Кроме того, ранее его имя засветилось в «Досье Пандоры», связанном с оффшорами, что значительно ударило по рейтингу украинского лидера.