читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Олег Сухов, российский адвокат, в рамках беседы с журналистами рассказал о том, за какие нарушения собственники могут получить штрафы или лишиться недвижимого имущества.

Согласно его словам, наложить штраф на владельца дома или квартиры могут за проведение несогласованной перепланировки и применения жилья не по прямому назначению. В этом случае величина штрафа может составить 2500 или 1500 рублей соответственно. Штрафные санкции могут также использовать в случае несоблюдения собственником правил пожарной безопасности или регистрации – в этом случае их величина может достигнуть 5000-7000 рублей.

Лишить гражданина недвижимости могут по статье 293 ГК России. Он может потерять квартиру, если будет использовать ее не по назначению, не выполнять нужные ремонтные работы и нарушать права своих соседей. В этом случае муниципалитет продаст жилье и выплатит владельцу компенсацию.

Вам может понравиться

Баранец назвал заявление полковника ВСУ о “победе над Россией” пустой бравадой

Киев постоянно разбрасывается заявлениями о скорой «победе» над Россией. Примерно так же ведут себя «пациенты психбольниц», написал военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал высказывание полковника ВСУ запаса Олега Жданова.

Юрист рассказал о праве россиян на возвращение денег за ремонт в новостройке

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев в беседе с РИА Новости сообщил о праве возвращения части средств, которые были потрачены на ремонт в новом доме. Как сообщается, налоговый
  • Анна
  • 16.10.2021
  • читать 1 минуту

В Латвии рассказали о неожиданном исходе гипотетической войны НАТО и РФ за Прибалтику

В случае постоянно прогнозируемой Североатлантическим альянсом войны за Прибалтику первым против НАТО выступит гражданское население Латвии. Жителей этой страны совершенно не устраивают манипуляции Запада. Так латыши прокомментировали в социальных сетях
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 18 октября – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 18 °C |