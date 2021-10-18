Олег Сухов, российский адвокат, в рамках беседы с журналистами рассказал о том, за какие нарушения собственники могут получить штрафы или лишиться недвижимого имущества.

Согласно его словам, наложить штраф на владельца дома или квартиры могут за проведение несогласованной перепланировки и применения жилья не по прямому назначению. В этом случае величина штрафа может составить 2500 или 1500 рублей соответственно. Штрафные санкции могут также использовать в случае несоблюдения собственником правил пожарной безопасности или регистрации – в этом случае их величина может достигнуть 5000-7000 рублей.

Лишить гражданина недвижимости могут по статье 293 ГК России. Он может потерять квартиру, если будет использовать ее не по назначению, не выполнять нужные ремонтные работы и нарушать права своих соседей. В этом случае муниципалитет продаст жилье и выплатит владельцу компенсацию.