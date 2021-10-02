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На Первом канале прошёл финал шоу «Голос. 60+». Это был уже четвёртый сезон.

В финале встретились восемь исполнителей. Наибольшее количество голосов набрал 97-летний Михаил Серебряков. Как сообщается, за него проголосовали 79,5% зрителей. Отмечается, что Серебряков является ветераном Великой Отечественной войны. Его наставником стал Олег Газманов.

В финале шоу Серебряков исполнил две песни. Первой композицией стала песня «Моя любимая». Музыку к ней написал Матвей Блантер, а автором слов является Евгений Долматовский. Второй композицией Серебрякова стала народная песня «Душечка». Эта композиция известна по исполнению Сергея Лемешева.

Наградой для Серебрякова стал миллион рублей, а также сертификат, дающий право на запись своей песни. По словам Серебрякова, он очень счастлив, и в дальнейшем он будет продолжать петь.

Недавно мы сообщали, что певица Клава Кока приняла участие в шоу “Битва экстрасенсов”. Она исполнила роль “Мистера Х”.

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