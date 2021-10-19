В информационном агентстве 19Fortyfive сообщили о риске начала вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и РФ из-за Беларуси.

Автор статьи Гален Карпентер отметил, что белорусские власти продолжают увеличивать количество войск на границе с прибалтийскими странами и Польшей. Последние тоже милитаризируют свои пограничные зоны. Все это увеличивает уровень напряжения в регионе. При этом в уставе Североатлантического альянса указано, что США обязаны прийти на помощь союзнику, на которого напали.

По мнению обозревателя, Джо Байдену, американскому лидеру, следует обсудить данный вопрос с Владимиром Путиным, лидером РФ. Белому дому следует также рассказать Варшаве насколько опасно дальнейшее увеличение вооруженных сил на границе с Белоруссией. Карпентер отметил, что устав НАТО не дает ее членам карт-бланш на осуществление безрассудных поступков.