Российские военные спешат модернизировать свои основные системы вооружений и стать силой, способной использовать современные платформы, а не просто массу людей и оборудования. Это отмечает военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в американском интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Когда Советский Союз распался, российские военные столкнулись с довольно серьезной проблемой. Советское руководство вложило значительные средства в ядерное оружие, способное быстро остановить любого врага. Инвестиции в ядерный арсенал означали, что обычные вооруженные силы Москвы получили меньшее развитие.

Реформы «нового взгляда», инициированные Кремлем в конце 2000-х годов, были направлены на модернизацию российских вооруженных сил в современные силы и преодоление разрыва между ядерными и обычными силами. Хотя многие военные возможности Москвы еще предстоит освоить, они становятся все ближе к США. Российская армия, которая будет нести основную тяжесть наземного конфликта с США и НАТО, находится в центре программ модернизации президента Путина, пишет Ставрос.

Сухопутные войска российской армии насчитывают около 350 000 военнослужащих, которые сведены в примерно 50 маневренных дивизий и бригад. Эти воинские части структурированы в более крупные совместные формирования – общевойсковые армии, и все соединения обладают собственными штатными артиллерийскими, разведывательными, противовоздушными и ракетно-ракетными возможностями.

Российская армия, разделенная на четыре военных округа (Западный, Южный, Центральный и Восточный), имеет 11 общевойсковых армий. Наземный компонент российских вооруженных сил, помимо Сухопутных войск, включает Воздушно-десантные войска, Морскую пехоту, Береговые ракетно-артиллерийские войска и Национальную гвардию.

В основе российской армии – мотострелковые войска, задача которых заключается в удержании территории и прорыве позиций противника, а также танковые войска, которые являются основным ударным компонентом российских сухопутных сил и тесно взаимодействуют с мотопехотой. Все эти формирования получают новейшую технику, в том числе сотни бронетранспортеров «Курганец-25» и «Бумеранг».

“Хотя российские сухопутные войска активно модернизируются, они также сталкиваются с серьезными проблемами. Например, широко разрекламированный танк Т-14 «Армата» и тяжелая боевая машина пехоты на его основе Т-15 по-прежнему страдают от технических и производственных проблем”, – указал Ставрос Атламазоглу.

Министр обороны России генерал Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году российские сухопутные войска получили более 3500 новых и модернизированных систем вооружения, в том числе 220 танков и бронетранспортеров.

Еще одна проблема связана с персоналом. Одна из важнейших целей российской армии – максимально профессионализировать свою деятельность. В России есть призыв, и все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти годичную военную службу.

В недавнем отчете Исследовательской службы Конгресса США указано, что большинство российских боевых подразделений состоит из штатных профессиональных солдат, «которые имеют решающее значение для повышения как боевой готовности, так и эффективности. Однако призывники по-прежнему составляют значительный процент от общей численности, несмотря на то, что российские законы исключают их участие в боевых действиях».

Министерство обороны России ежегодно проводит крупномасштабные учения, такие как «Запад», чтобы проверить, как продвигается модернизация. Также стоит отметить, что подразделения российской армии участвовали в боевых действиях в Сирии. Похоже, что российские военные спешат модернизировать свои основные системы вооружений и стать силой, которая может использовать современные платформы.