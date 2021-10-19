Модернизация истребителей МиГ-29 лишила его таких преимуществ, как маневренность и скорость, заявил американский военный эксперт Брент Иствуд в своей публикации в издании «1945». Он пояснил, что самолеты стали более тяжелыми, что и привело к столь негативным последствиям.

Иствуд рассказал, что в воздушном бою, в котором участвовали истребители МиГ-29 Ирака и Сирии было хорошо видно, что от былой маневренности не осталось и следа. Хотя раньше самолеты превосходили по этим качествам американские F-15 и F-16.

Справедливости ради эксперт отметил, что проблема может крыться в неопытности и недостаточном мастерстве пилотов из Сирии и Ирака. Вполне вероятно, что российские летчики способны заставить модернизированные МиГ-29 совершать головокружительные маневры. Однако первое впечатление подсказывает, что обновление лишило истребители главных их преимуществ.