Авторы американского издания 19FortyFive считают, что Россия не могла задействовать танк «Армата» в боевых действиях в Сирии. По их мнению, даже если Москва и перебросила на Ближний Восток пару таких боевых машин, то в сражениях против террористов они не участвовали.

Также эксперты уверены, что «Армата» не имеет ни единого преимущества перед американскими «Абрамсами», которые недавно прошли очередную модернизацию. На них установили цветные видеокамеры, позволяющие гораздо лучше ориентироваться в окружающем пространстве, лазерные дальномеры и другое оборудование, которого нет на «Армате».

По мнению авторов, Россия немного опережала Соединенные Штаты, однако задержка с серийным производством Т-14 привела к восстановлению равновесия. Кроме того, это опоздание может служить доказательством, что «Армата» — это всего лишь «бумажный тигр», а не реальный конкурент американской боевой машины.

Стоит отметить, что авторы “забыли” упомянуть, что “Армата” гораздо легче “Абрамса”, который вскоре будет обрушивать дороги и мосты. Кроме того, российский танк оснащен надежной активной броней, защищающей его от высокоточных ракет