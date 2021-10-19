читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы американского издания 19FortyFive считают, что Россия не могла задействовать танк «Армата» в боевых действиях в Сирии. По их мнению, даже если Москва и перебросила на Ближний Восток пару таких боевых машин, то в сражениях против террористов они не участвовали.

Также эксперты уверены, что «Армата» не имеет ни единого преимущества перед американскими «Абрамсами», которые недавно прошли очередную модернизацию. На них установили цветные видеокамеры, позволяющие гораздо лучше ориентироваться в окружающем пространстве, лазерные дальномеры и другое оборудование, которого нет на «Армате».

По мнению авторов, Россия немного опережала Соединенные Штаты, однако задержка с серийным производством Т-14 привела к восстановлению равновесия. Кроме того, это опоздание может служить доказательством, что «Армата» — это всего лишь «бумажный тигр», а не реальный конкурент американской боевой машины.

Стоит отметить, что авторы “забыли” упомянуть, что “Армата” гораздо легче “Абрамса”, который вскоре будет обрушивать дороги и мосты. Кроме того, российский танк оснащен надежной активной броней, защищающей его от высокоточных ракет

Вам может понравиться

ВВС США подняли с авиабазы Фэйрчайлд 20 самолетов-заправщиков одновременно

ВВС США проверили возможность запуска большого количества самолетов с минимальными интервалами между взлетами. В этих маневрах приняли непосредственное участие заправщики KC-135 Stratotanker, которые поднимались в небо с авиабазы Фэйрчайлд. В

Украинский Кабмин одобрил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма

На канале украинского Кабмина в YouTube прошла трансляция заседания, на котором правительство одобрило план по «деоккупации» Крымского полуострова. Этот документ включает в себя 158 пунктов, которые предусматривают выполнение ряда мероприятий

NI: У России скоро появится смертоносный бомбардировщик-невидимка

Россия до сих пор использует стратегические бомбардировщики, которые достались ей в наследство от советских конструкторов. Она модернизирует их, оснащая новыми двигателями и современной электроникой, но от этого они не перестают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 2 октября – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 9 °C |