Геннадий Зюганов, глава фракции КПРФ, в ходе встречи с Владимиром Путиным, российским лидером, отметил, что РФ ждет вымирание, если не предпринять экстренных мер.

Согласно его словам, за последние 30 лет население страны снизилось почти на 50 000 000 русских, являющихся градообразующей нацией, поэтому его полное вымирание приведет к серьезным последствиям для России. Он также указал на то, что почти 25 000 000 граждан были потеряны для государства в результате искусственного изменения госграниц республиками, ранее входившими в состав Советского Союза.

По этой причине КПРФ начала продвижение программы, направленной на улучшение демографической ситуации в стране и решения имеющихся в данной области проблем. Путин поддержал эту идею, отметив, что власти обязательно займутся этим вопросом, чтобы проект носил целенаправленный характер и оказался максимально эффективным.