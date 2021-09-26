Польша намерена бороться с «Северным потоком-2» до тех пор, пока не превратит его в «руины», заявил журналист издания BiznesAlert Войчех Якубик. Он пояснил, что польская компания PGNiG будет принимать участие в сертификации газопровода, поэтому у нее появилась возможность предъявлять претензии к проекту до скончания века.

Компания сможет подавать иски в европейские суды и пока они будут рассматриваться, никто не введет «Северный поток-2» в эксплуатацию, уверен Якубик.

Кроме того, инструментом превращения российского газопровода в инвестиционные руины являются американские санкции. С их помощью США могут давить на организации и должностных лиц, которые участвуют в выдаче разрешений на запуск «Северного потока-2» и в его сертификации. Поэтому процесс затянется на долгие месяцы или даже годы.

Ранее в России порекомендовали Польше несколько охладить пыл и не делать глупых заявлений о влиянии газопровода «Северный поток-2» на цены на голубое топливо.