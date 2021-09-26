читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша намерена бороться с «Северным потоком-2» до тех пор, пока не превратит его в «руины», заявил журналист издания BiznesAlert Войчех Якубик. Он пояснил, что польская компания PGNiG будет принимать участие в сертификации газопровода, поэтому у нее появилась возможность предъявлять претензии к проекту до скончания века.

Компания сможет подавать иски в европейские суды и пока они будут рассматриваться, никто не введет «Северный поток-2» в эксплуатацию, уверен Якубик.

Кроме того, инструментом превращения российского газопровода в инвестиционные руины являются американские санкции. С их помощью США могут давить на организации и должностных лиц, которые участвуют в выдаче разрешений на запуск «Северного потока-2» и в его сертификации. Поэтому процесс затянется на долгие месяцы или даже годы.

Ранее в России порекомендовали Польше несколько охладить пыл и не делать глупых заявлений о влиянии газопровода «Северный поток-2» на цены на голубое топливо.

Вам может понравиться

Глава МИД Сирии пообещал такой же исход их миссии в стране, “как и в Афганистане”

Соединенные Штаты должны сами вывести свои войска из Сирии, причем сделать это как можно скорее, заявил глава МИД Арабской республики Фейсал Микдад. Он также пригрозил, что в противном случае США

Украинские и американские десантники отработали прыжки с парашютом из самолета С-130 “Геркулес”

Одним из этапов учений Rapid Trident 2021, которые сейчас проходят на территории Украины, десантники ВСУ отработали прыжки с парашютом вместе с подразделениями США и других стран НАТО. Командование десантно-штурмовых войск

TV4: Швеция намерена подписать оборонное соглашение с Норвегией и Данией

Министр обороны Швеции Петер Хульквист анонсировал создание оборонного союза с Норвегией и Данией. Он заявил, что соглашение между странами заключается для противодействия крупной державе, под которой подразумевается Россия. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 сентября – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 26 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C |