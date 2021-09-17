Житель Великобритании нашёл в своём старинном доме скрытые туннели. Об этом рассказало издание The Sun.

Как сообщается, британец Фредди Гуддолл жил в доме, которому около 500 лет. Он просматривал старые кадры, снятые в доме, и заметил на одном фото, что в библиотеке имеется некая дверь. Этой двери не было в то время, когда мужчина начал жить в доме. В итоге заинтригованный британец разобрал место, на котором на фото имелась дверь, и неожиданно нашёл потайной проход.

В свою очередь, из этого прохода был доступ в другие подземные коридоры и комнаты. Также были и другие находки. К примеру, в одном из помещений мужчина нашел кирпичную стену с нанесёнными мелом именами и датами. Также был найден сейф с письмами и книгами, на которых была указана дата – 1848 год.

Отмечается, что британец на данный момент ничего не стал изменять в найденных комнатах.

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