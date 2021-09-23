Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране исчезнет «олигархическая ветвь власти». Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале.

Так, Зеленский рассказал, что долгое время на Украине существовала олигархическая ветка власти. Под этой властью он подразумевает людей, которые уверены в том, что они более важны, чем законодатели, чиновники или судьи. По словам украинского президента, олигархи покупали политическое влияние, а также использовали политику ради собственных интересов.

Однако недавно Верховная рада одобрила закон об олигархах, и теперь страна получает шанс выстроить цивилизованные отношения между государством и бизнесом. Зеленский отметил, что представителям олигархической ветви власти придётся стать теперь «чистым бизнесом».

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провёл встречу с представителями американского бизнеса в Нью-Йорке. В рамках этой встречи он попросил бизнесменов вкладываться в его страну.