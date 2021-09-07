На сайте офиса президента Украины появилась информация о встрече президента Владимира Зеленского с членами Конгресса США.

Согласно опубликованной информации, на переговоры с украинским президентом прибыли сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррассо, Томми Табервилль, Бен Сааси. Также Украину посетил член Палаты представителей США Уильям Тиммонс.

Во время переговоров Зеленский рассказал об учениях «Запад-2021», которые начнутся уже 10 сентября. В учениях принимают участие военные из России и Белоруссии. По словам украинского президента, эти маневры представляют вызов для всего региона.

Кроме того, Зеленский выразил прибывшим благодарность за санкции в отношении России, которые были введены из-за газопровода «Северный поток-2». Он также призвал продолжать ограничительные меры.

Недавно бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча Зеленского и Джо Байдена не принесла результатов. Он отметил, что Зеленскому не удалось узнать, когда Украину собираются принять в НАТО.