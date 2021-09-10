«Агрессивные действия Кремля» привели к образованию пропасти между Украиной и Россией. Но Москва на этом вряд ли остановится, поэтому нельзя исключать полномасштабную войну между странами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

В своем довольно сумбурном выступлении на форуме YES Brainstorming он высказался в том духе, что если РФ решится развязать войну против Украины, это станет самой большой ее ошибкой. Боевые действия приведут к тому, что «не останется соседства России Беларуси и Украины».

Также Зеленский заявил, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО и ЕС, однако туда их никто принимать не собирается. Это тоже ошибка, так как без Киева Североатлантический альянс и Евросоюз будут сильно ослабленными и уязвимыми перед «российской агрессией».

Украинский лидер заявил, что войны Киеву не хочется, но такова реальность, с которой нужно считаться.