Польское издание Defence 24 совсем недавно заявило, что Россия скоро рискует остаться без боеспособной авиации. По мнению автора публикации, в ее парке в основном представлены самолеты, находящиеся на службе более 30 лет. Поэтому они скоро устареют, а заменить их будет нечем, так как с производством новых летательных аппаратов у РФ все плохо.

Несмотря на то, что на вечно обозленных на всех вокруг польских «экспертов» можно вообще не обращать внимания, заслуженный летчик России Владимир Попов все же ответил на высказывания автора статьи. Он заявил, что определять жизненный цикл самолета по календарю – это немного не профессионально. У любой воздушной машины имеется ресурс, который рассчитывается в зависимости от часов налета. И если она долгое время простаивает без дела, то этот самый ресурс сохраняется.

Кроме того, генерал-майор Попов рассказал, что Россия постоянно обновляет свои истребители и бомбардировщики, оснащает их современным оборудованием, улучшая тем самым технические характеристики. Поэтому до устаревания их очень далеко.

В беседе с порталом “ПолитРоссия” летчик указал полякам на авиацию их «старшего партнера» – Соединенных Штатов. Тее используют стратегические бомбардировщики B-52, которые были созданы 65 лет назад. И никому не приходит в голову говорить об их устаревании. Российские истребители Су-27 и МиГ-29, упор на которые делал польский журналист, регулярно модернизируются, поэтому вполне могут прослужить несколько десятилетий, сохраняя высокие технические характеристики. Не говоря уже о более новых самолетах.