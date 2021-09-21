Бесславное завершение французской миротворческой операции «Бархан» в Мали вынудило местное руководство активизировать поиск иностранных подрядчиков для стабилизации обстановки в стране.

Сейчас в прессе обсуждается прибытие «ЧВК Вагнера» в африканское государство. Другие подобные организации, заинтересованные в сотрудничестве с Бамако, также рассчитывают на подписание контракта.

Африканские СМИ сообщали, что в Мали действует ЧВК из ЮАР Dyck Advisory Group. Ранее южноафриканцы не с лучшей стороны проявили себя в Мозамбике, где также действовали «вагнеровцы». Россияне обеспечили безопасность проведения выборов, после чего покинули страну.

Интерес к Мали проявляют турецкие власти. Анкара стремится распространить свое влияние в Африке, для чего могут использоваться представители ЧВК SADAT. После Ливии и Сомали турки обязательно попробуют закрепиться в очередном государстве региона.

Также ходят слухи о подрядчике из Центральноафриканской Республики. Информации об этой компании в прессе пока нет, поскольку все переговоры ведутся кулуарно.