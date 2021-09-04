Соединенные Штаты в процессе вывода войск из Афганистана проявили полную некомпетентность и неспособность координировать свои действия. То же самое относится и ко всему Североатлантическому альянсу, заявила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Она отметила, что, несмотря на позор в Афганистане, Соединенные Штаты продолжают заявлять о своем превосходстве и намереваются в скором времени организовать военные маневры на территории Восточной Европы и в прибалтийских государствах. Также они планируют установить господство в Арктическом регионе.

«Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние с Россией», – заявила Захарова.

По ее словам, технику, которую американцы задействовали в Ираке, хотя бы смогли передать страждущим прибалтам. В Афганистане на это не хватило ни сил, ни желания, поэтому вертолеты, броневики, автомобили и огромное количество оружия просто «подарили» тем, против кого воевали.