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Соединенные Штаты в процессе вывода войск из Афганистана проявили полную некомпетентность и неспособность координировать свои действия. То же самое относится и ко всему Североатлантическому альянсу, заявила официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Она отметила, что, несмотря на позор в Афганистане, Соединенные Штаты продолжают заявлять о своем превосходстве и намереваются в скором времени организовать военные маневры на территории Восточной Европы и в прибалтийских государствах. Также они планируют установить господство в Арктическом регионе.

«Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние с Россией», – заявила Захарова.

По ее словам, технику, которую американцы задействовали в Ираке, хотя бы смогли передать страждущим прибалтам. В Афганистане на это не хватило ни сил, ни желания, поэтому вертолеты, броневики, автомобили и огромное количество оружия просто «подарили» тем, против кого воевали.

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