Запад проводит эксперименты над несовершеннолетними и навязывает им свою прогрессивную гендерную политику. В результате дети начинают мыслить извращенно, ошибочно считая это свободой, уверена представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала инициативу австралийского штата Новый Южный Уэльс, который планирует разрешить несовершеннолетним самостоятельно выбирать свою гендерную принадлежность.

«Прогресс — не движение к лучшему. Прогресс — это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание — “прогрессирующая болезнь”. Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», – заявила Захарова.

По ее словам, Запад сейчас снова взялся за эксперименты, пытаясь вывести чуть ли не «новую породу» людей. Однако подобные исследования нацистской Германии уже показали извращенность подобных методов.

Предоставляя возможность детям выбирать гендерную принадлежность, они окончательно запутывают несовершеннолетних, которые не имеют жизненного опыта и не в состоянии принимать столь важные решения.