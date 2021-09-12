читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад проводит эксперименты над несовершеннолетними и навязывает им свою прогрессивную гендерную политику. В результате дети начинают мыслить извращенно, ошибочно считая это свободой, уверена представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала инициативу австралийского штата Новый Южный Уэльс, который планирует разрешить несовершеннолетним самостоятельно выбирать свою гендерную принадлежность.

«Прогресс — не движение к лучшему. Прогресс — это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание — “прогрессирующая болезнь”. Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», – заявила Захарова.

По ее словам, Запад сейчас снова взялся за эксперименты, пытаясь вывести чуть ли не «новую породу» людей. Однако подобные исследования нацистской Германии уже показали извращенность подобных методов.

Предоставляя возможность детям выбирать гендерную принадлежность, они окончательно запутывают несовершеннолетних, которые не имеют жизненного опыта и не в состоянии принимать столь важные решения.

Вам может понравиться

EurAsian Times: Израиль и США создают “противоядие” для гиперзвуковых ракет Китая и России

Израиль при участии Соединенных Штатов разрабатывает противоракетный комплекс для уничтожения российских и китайских гиперзвуковых боезарядов, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на индийское издание EurAsian Times. Эксперты отмечают, что разработка уникальной

В Польше попросили США разместить в стране ядерное оружие

Журналист польского издания wPolityce Марек Будзиш заявил, что в Польше необходимо разместить ядерные ракеты США. Будзиш отметил, что у него вызывает беспокойство тенденция стран Европы отказываться от ядерного оружия. Так,
  • Анна
  • 10.09.2021
  • читать 1 минуту

ЗРК С-400 “Триумф” в первый раз сбил гиперзвуковую цель на скорости в 10 Махов

Портал Avia.Pro рассказывает об испытаниях комплексов С-400 «Триумф», на которых использовалась ракета-мишень «Фаворит-РМ». Авторы публикации утверждают, что ее удалось разогнать до скорости в 10 Махов, что равно примерно 12 000
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – пасмурно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 24 °C |