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Соединенные Штаты вошли в Афганистан 20 лет назад с миссией возмездия за теракт 11 сентября. После вывода войск они продолжат мстить Кабулу за каждый свой провал и за испытанный позор, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена, который пообещал отомстить Афганистану за военнослужащих, погибших 26 августа при взрыве в аэропорту Кабула.

Напомним, что ранее в американском издании Politico появилась публикация, авторы которой предрекают использование для «мести» Афганистану самолетов ВВС США. Также они считают, что Пентагон будет отслеживать ситуацию в стране с помощью разведывательных беспилотных аппаратов.

29 сентября США уже отомстили за теракт в Кабуле, уничтожив автомобиль с представителями движения ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). В результате атаки беспилотника погибли не только террористы, но и 7 детей.

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