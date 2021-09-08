Среди камней и скал американский робот, который сейчас исследует Красную планету, заснял загадочный предмет, больше всего напоминающий пушечное ядро. Эксперты уверены, что эта находка подтверждает наличие жизни на Марсе в далеком прошлом.

Так, американские астронавты заявляют, что сотни миллионов лет назад на планете разразилась война. В ходе боевых действий марсиане использовали смертоносное оружие потрясающей силы. Именно из-за него экологическая обстановка сперва ухудшилась, а затем привела к необратимым климатическим изменениям. Именно поэтому цивилизация полностью погибла.

Такой теории придерживаются далеко не все эксперты, изучающие Марс. Многие из них уверены, что «пушечное ядро» прилетело на Красную планету из космоса и не имеет к ней никакого отношения. Также они отмечают, что еще неизвестно, что это за объект.