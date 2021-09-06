Целые гарнизоны союзников НАТО из Европы стали заложниками американской политики в Афганистане. США приняли решение о выводе войск из этой страны в одностороннем порядке, даже не попытавшись предпринять меры для безопасности военнослужащих стран-участниц Североатлантического альянса.

Именно поэтому сразу после завершения операции в Афганистане Европа задумалась о создании собственной армии и получения независимости от НАТО. Ей совсем не понравились действия США. Они ни с кем не согласовывались, поэтому европейцы не знали ни сроков, отведенных для вывода своих подразделений, ни каких-либо других деталей.

Это привело к целому ряду негативных моментов. Так, британские спецназовцы были вынуждены пройти сотни километров пешком в женской одежде и бросить дорогое военное оборудование, чтобы выбраться из Афганистана. Военные с Украины, участвующие в операции на правах партнера НАТО, назвались русскими – только это спасло их от гнева талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Однако перспектив для создания сильной европейской армии в настоящий момент нет. На территории континента лишь несколько стран имеют боеспособные вооруженные силы. Остальные расслабились под крылом США и вряд ли что-то захотят менять. Большинство армий – это всего несколько «опереточных подразделений», которые в случае опасности не смогут защитить даже свою страну. Не говоря уже об ЕС. Поэтому для создания сильной армии объединенной Европы придется проводить очень большую работу.