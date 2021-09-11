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Действия войск на учениях «Запад-2021» будут контролироваться с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это позволит объективно оценивать эффективность маневров пехотных подразделений и бронетехники.

Более четырех десятков беспилотников «Орлан-10» и «Застава», «Форпост» и «Тахион» отправят наблюдать за учениями. Они будут фиксировать точность выполнения боевых задач, время выхода танков и иной техники в заданные районы, другие параметры маневров.

Напомним, что для проведения учений было выбрано пять полигонов в Беларуси и еще 9 – в России. Размах маневров пугает соседние государства, которые уже несколько дней поют старую песню о «российской агрессии» и «подготовке к нападению на Европу». Польша и Украина даже затеяли ответные учения на своих границах, чтобы «сдерживать» Россию.

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