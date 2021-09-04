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Россия совершенно не заботится о бедной украинской газотранспортной системе, пытаясь превратить ее в металлолом, заявил бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк. Он также высказался в том духе, что РФ должна была включить Европу в договор о транзите российского газа на ее же территорию.

В этом случае, по словам Яценюка, ЕС пришлось бы доказывать, насколько сильно он любит Украину и заботится о ней, так как трехстороннее соглашение потребовалось бы выполнять в любом случае. А так Европа может просто выразить глубокую обеспокоенность из-за превращения ГТС в груду бесполезного металла.

Напомним, что Киев является одним из основных противников проекта «Северный поток-2». От строительства газопровода выигрывают только РФ, которая наконец избавляется от зависимости от украинской ГТС, и Германия, превращающаяся в европейский газовый хаб. Это не нравится Прибалтике и Польше, которые протестуют больше из вредности, и Соединенным Штатам. Последние теряют возможность поставлять в ЕС свой СПГ по сумасшедшим ценам, поэтому дело исключительно в деньгах.

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