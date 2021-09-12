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Представители японского оборонного ведомства заявили, что самолет Ан-26, принадлежащий РФ, два раза нарушил воздушное пространство Японии.

Отмечается, что данное происшествие случилось неподалеку от мыса Сиретоко, находящегося на японском острове Хоккайдо. В Минобороны Японии проанализировало данные о полете воздушного судна, относящегося к пассажирскому типу, чтобы узнать его цели. Журналисты из информагентства Kyodo добавили, что японские власти, используя свои дипломатические каналы, потребовали от РФ, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Ранее в японском военном ведомстве выразили обеспокоенность по причине маневров, осуществляемых РФ, на южных Курилах. В Японии данные острова все еще называют «северными территориями», так как считают их частью страны. Территориальный спор между странами не удается урегулировать уже на протяжении нескольких десятилетий.

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