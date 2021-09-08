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Японские ученые пытаются помочь слабовидящим людям путем обучения их эхолокации. За основу для своих исследований они взяли опыты экспертов из британского Даремского университета.

Ученые из Великобритании в мае текущего года отчитались о положительных результатах исследований по развитию у человека «шестого чувства». Они рассказали, что 26 человек с проблемами зрения овладели методом эхолокации, что помогло им гораздо лучше ориентироваться в пространстве.

Японские специалисты намерены пойти гораздо дальше. Они хотят «встроить» эхолокацию в затылочную часть мозга слабовидящих пациентов. Благодаря этому нейроны начнут воспринимать отраженную звуковую или радиоволну в виде визуального образа. Со временем, по заявлению ученых, мозг сможет на основе анализа полученной информации сам формировать картину мира.

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