В японском информационном агентстве Yahoo News Japan рассказали о технических параметрах нового автономного подводного беспилотника, разработанного российскими специалистами.

Данный дрон был впервые представлен на мероприятии «Армия-2021». Его основное предназначение заключается в исследовании морского дна. Отмечается, что после подготовки соответствующего программного обеспечения им можно будет управлять в ручном режиме. На нем установлены системы РЭБ, которые он может использовать для борьбы с вражескими подлодками.

Авторы материала отмечают, что за 60 минут этот беспилотник способен преодолеть около 1,5 километра пути. Низкая скорость связана с тем, что его не планируется применять для погони за другими кораблями. Он может погрузиться на глубину до трехсот метров. При необходимости его можно оснастить дополнительными манипуляторами.