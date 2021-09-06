В 1956 году американские инженеры разработали настоящее чудо техники, которое должно было «изменить ход истории», пишет издание The National Interest. Авторы публикации поясняет, что речь идет о стратегическом бомбардировщике B-58 Hustler.

До этого момента одним из ключевых элементов ядерной триады США был мощный, но очень уж громоздкий и неповоротливый B-36 «Миротворец». Также обороноспособность поддерживали реактивные самолеты B-52 и B-47. Однако все они оказались бесполезными, так как СССР разработал истребитель МиГ-15, способный уничтожить любой из «стратегов».

Именно поэтому уже в конце 50-х годов прошлого столетия ВС США приняли на вооружение более сотни новых B-58. Бомбардировщик имел целых четыре двигателя, которые обеспечивали высокую скорость и неплохую маневренность. Но ВВС практически сразу столкнулись с серьезными проблемами.

Все дело в том, что самолет, который с легкостью уходил от советских истребителей и мог беспрепятственно пройти систему ПВО СССР, оказался слишком уже затратным. На его обслуживание требовались огромные средства. Кроме того, практически после каждого полета «стратег» подлежал ремонту, тоже обходящемуся довольно дорого. Через несколько лет эксплуатации B-58 сняли с вооружения. А B-52, который хотели ним заменить, продолжает летать до сих пор.