Углекислый газ и вода, которые просто улетают в атмосферу из выхлопной трубы автомобиля, могут быть применены с гораздо большей пользой. Ученые Техасского университета Елена Кастелл-Перес, Мария Барруфет и Розана Морейра уверены, что их можно использовать на сельскохозяйственных предприятиях для производства продуктов питания.

Портал phys.org, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет сайт discover24.ru, рассказал, что возрождающееся сельское хозяйство Соединенных Штатов в основном строится на теплицах. В них применяется искусственно обогащенный воздух с высоким содержанием углекислого газа. Его в три раза больше, чем в обычной атмосфере, так как только таким образом можно добиться хорошей урожайности и обеспечить нормальное развитие растений.

Чтобы создать такую атмосферу, владельцам ферм приходится покупать не менее 2 килограммов CO2, а также как минимум 22 литра воды, чтобы вырастить всего 1 килограмм своей продукции. Кроме того, и вода, и углекислота необходимы для обработки продуктов питания после уборки урожая, а также для пастеризации.

Разработка ученых Техасского университета призвана свести расходы сельскохозяйственных предприятий на воду и углекислоту к нулю. Для этого достаточно решить проблему улавливания CO2 и жидкости, которая выбрасывается из выхлопной трубы авто.

Исследователи пояснили, что на автомобили потребуется устанавливать системы, чем-то напоминающие старинные паровые двигатели. Благодаря турбине, конденсатору, теплообменным элементам и насосу они будут преобразовывать углекислый газ в воду и собирать его в специально предназначенные баллоны.

Работа такой системы никак не повлияет на мощность авто, а также не увеличит расход топлива. После сбора углекислоты и воды владельцы машин смогут сдавать их в центры утилизации точно так же, как металлические банки или пластиковые и стеклянные бутылки.

Ученые заявляют, что пока остается несколько важных вопросов, связанных и с размерами картриджей для сбора углекислого газа, и с другими нюансами. Но подавляющее их большинство можно решить. Они отмечают, что в промышленности уже применяются установки, которые улавливают углекислоту, но делают это в огромных объемах. Для автомобилей же требуется гораздо более компактное оборудование.

Сейчас исследователи ищут финансирование для продолжения экспериментов. Они также надеются собрать команду, которая будут работать над созданием установки для сбора углекислого газа. По словам ученых, практически все компоненты для нее уже существуют, однако их нужно переделывать для монтажа в ограниченном пространстве багажника или салона авто, а также решать проблемы с установкой на машину.