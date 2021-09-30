ВВС США проверили возможность запуска большого количества самолетов с минимальными интервалами между взлетами. В этих маневрах приняли непосредственное участие заправщики KC-135 Stratotanker, которые поднимались в небо с авиабазы Фэйрчайлд.

В ходе учений взлетело сразу 20 самолетов заправщиков. Они были разделены на 4 группы и улетели в разных направлениях, рассказал капитан ВВС Кейтлина Холмса.

Он также отметил, что главной целью проверки были не столько самолеты, сколько аэродром на базе Фэйрчайлд. Маневры признаны успешными, так как позволили выяснить, что авиабаза позволяет отправить в небо два десятка заправщиков.

Напомним, что Соединенные Штаты используют в учениях не только «летающие танкеры», но и транспортники. Совсем недавно они задействовали самолеты C-130 для массового запуска ракет-невидимок AGM-158B, которые должны стать «убийцами» российских комплексов ПВО.