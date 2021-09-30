читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВВС США проверили возможность запуска большого количества самолетов с минимальными интервалами между взлетами. В этих маневрах приняли непосредственное участие заправщики KC-135 Stratotanker, которые поднимались в небо с авиабазы Фэйрчайлд.

В ходе учений взлетело сразу 20 самолетов заправщиков. Они были разделены на 4 группы и улетели в разных направлениях, рассказал капитан ВВС Кейтлина Холмса.

Он также отметил, что главной целью проверки были не столько самолеты, сколько аэродром на базе Фэйрчайлд. Маневры признаны успешными, так как позволили выяснить, что авиабаза позволяет отправить в небо два десятка заправщиков.

Напомним, что Соединенные Штаты используют в учениях не только «летающие танкеры», но и транспортники. Совсем недавно они задействовали самолеты C-130 для массового запуска ракет-невидимок AGM-158B, которые должны стать «убийцами» российских комплексов ПВО.

Вам может понравиться

Турецкие войска отступают из провинции Идлиб в Сирии

Турецкая бронетехника покидает Идлиб, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что на фоне переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана армия Турция начала отступление из сирийской провинции. Ссылаясь на официальные источники

Иран заявил о готовности первым нанести удар по любой точке Азербайджана

Иран первым атакует Азербайджан, если Баку продолжит делать крайне неуместные заявления и организовывать провокации, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на официальный Тегеран, который уже заявил, что может нанести удар по

Россия испытает в Арктике крылатую ракету с неограниченной дальностью полета

Соединенные Штаты настолько сильно боятся российской гиперзвуковой ракеты «Буревестник», что постоянно придумывают о ней различные небылицы. Так, ранее сообщалось, что на прошлых испытаниях, которые состоялись неизвестно когда и неизвестно где,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 30 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 30 сентября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 30 сентября – переменная облачность, до 12 °C |