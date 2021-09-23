ВВС США представили дополнительную информацию о недавнем полномасштабном испытании системы Rapid Dragon – концепции «десантируемых» ракетных боеприпасов воздушного базирования. Об этом сообщает The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавно выпущенные видео и фотографии показывают результаты испытаний Rapid Dragon, которые проводились над ракетным полигоном Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, в августе этого года. Оружие было доставлено из грузовых трюмов авиалайнера C-17A Globemaster III и EC-130J Super J, платформ, основанных на классическом транспортном самолете Hercules. Разработка подкрепляет стремительный темп, установленный этой программой, которая 10 месяцев назад существовала только в концептуальной форме и управляется Стратегическим планированием и экспериментами ВВС (SDPE). Его последствия могут распространяться и за пределы Соединенных Штатов.

Система Rapid Dragon основана в целом на использовании существующих стандартных авиалайнеров в качестве «грузовиков с оружием». Это, в свою очередь, предназначено для того, чтобы предложить способ увеличения количества доступных средств противостояния, что может оказаться полезным, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны, например, с Китаем или Россией.

Оснащение грузовых самолетов противовоздушным вооружением на поддонах также обещает быть намного дешевле, чем выпуск дополнительных бомбардировщиков, что делает эту концепцию еще более привлекательной в то время, когда бюджеты подвержены ограничению. В то же время ограниченный парк авиалайнеров Америки во время конфликта между сверхдержавами, вероятно, будет задействован в абсолютной максимальной мощности, что делает реальную жизнеспособность такой концепции, по крайней мере, при длительном использовании, несколько спорной.

В ходе августовских испытаний, связанных с сбрасыванием поддона с боеприпасами Rapid Dragon с самолетов C-17 и EC-130J (SJ), транспортники были развернуты «на оперативной высоте», согласно заявлению Lockheed Martin, хотя никаких дополнительных подробностей о том, как высоко летели самолеты на момент сброса своей полезной нагрузки, предоставлено не было.

После выпуска и стабилизации с помощью парашютов контейнер с боеприпасом выпускал «в быстрой последовательности» суррогатные ракеты, аэродинамически идентичные крылатой ракете AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), которая имеет публично заявленную дальность полета не менее 575 миль [925 км].

Lockheed Martin предоставил дополнительную информацию о процессе нацеливания, использованном в тестах. В полетах C-17 и EC-130 персонал на земле использовал связь за пределами прямой видимости (каналы спутниковой связи) для передачи данных о наведении в систему Rapid Dragon, демонстрируя возможность перенацеливания ракет во время пуска, пока самолет находится в воздухе.

Из того, что было продемонстрировано в системе Rapid Dragon, мы ясно видим, что она задумана как модульная, масштабируемая концепция, по крайней мере, в отношении JASSM-ER. Каждая ракета загружается в свою индивидуальную «коробку развертывания», которая имеет открытую конструкцию с металлическим каркасом и разламывается пополам, чтобы выпустить ракету. Их можно выстраивать рядами или ставить друг на друга на поддоне. Пока что в реальных испытаниях мы видели четыре ракеты, загруженные на один поддон в массиве 2 на 2, но концепт-арт и модели также показали загрузку шести и девяти ракет.

На ближайшие месяцы запланированы дополнительные испытания, поскольку августовские тесты были объявлены промежуточными. До конца этого года на следующем этапе транспортный самолет назначения специального MC-130J должен сбросить настоящий боевой экземпляр JASSM-ER.

Хотя в настоящее время этот вопрос официально не рассматривается, существует также потенциальная возможность экспорта, которая может еще больше изменить правила игры для союзников и партнеров США. Хотя ни у кого из них нет бомбардировщиков, зато почти у всех имеется транспортная авиация. Поскольку эта концепция достаточно адаптируема, она могла бы дать этим странам мощный вариант противостоящей ударной платформы, которая увеличила бы любую мощность их боевой авиации.

Кроме того, дальность полета, которую обеспечивает авиалайнер, значительно увеличивает радиус действия таких операций в сравнении с истребителями, если у них не предусмотрена дозаправка в воздухе, и даже в этом случае их возможности перевозки ракет ограничены по массе. Таким образом, эта возможность делает C-27J, C-130 или C-17 носителем крылатых ракет с минимальными затратами или модификациями.

Конечно, ракеты все еще необходимо закупить, но JASSM уже находится на вооружении Польши, Финляндии и Австралии, и все они могут увидеть большую ценность в концепции Rapid Dragon в нынешнем геополитическом и стратегическом климате. Скорее всего, в список пользователей JASSM будет добавлено больше стран. Возможно, Rapid Dragon может быть адаптирован и для других ракет.

Также есть вероятность, что это может быть использовано для запуска небольших дронов, которые могут быть восстановлены с помощью парашюта или обычной посадки после их миссии. Запуск роя таким образом может быть очень полезным, поскольку модульный дрон, похожий на крылатую ракету, можно быстро перенастроить для размещения боеголовок, датчиков, средств связи и других полезных нагрузок.