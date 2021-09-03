Суперизвержения вулканов оставляют их активными и опасными на протяжении многих тысяч лет. Такой вывод сделали учение университета Кертин в Австралии после исследований одного из индонезийских супервулканов.

Они выяснили, что вулкан Тоба, который располагается на Суматре, до сих пор является активным. Магма в нем продолжает накапливаться, на что указывает постепенно продвигающийся вверх купол из застывшей лавы.

Ученые поясняют, что супервулканы способны провоцировать климатические изменения на Земле. В настоящий момент их всего около двадцати, однако и одного вполне достаточно, чтобы спровоцировать целый ряд негативных последствий. Извергаются такие вулканы один раз в сто тысяч лет, а все остальное время они накапливают магму.

По словам эксперта, извержение супервулкана Тоба было 75 тысяч лет назад. При этом анализ химического состава магмы показал, что до этого момента он извергался еще несколько раз с интервалом в 17 тысяч лет. Между этими событиями он постоянно оставался активным, что опровергает ранее выдвигаемые версии о его безопасности для планеты.

Исследования супервулкана Тоба должны помочь ученым разобраться в механизме, который провоцирует образование магмы. Также эксперты хотят понять в каком состоянии она находится до суперизвержения и после него.