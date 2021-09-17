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Новейший аэрозольный боеприпас ЗВД35 разработан специально для защиты российской бронетехники от ракет с лазерными или оптическими головками самонаведения, сообщили представители Ростеха. Они также рассказали о принципе действия этой разработки.

Боеприпас, созданный специалистами ЦНИИточмаш, в случае необходимости распыляет аэрозоль, который создает непреодолимые помехи для высокоточного оружия. Оно просто перестает «видеть» цель и либо промахивается мимо нее, либо самоуничтожается.

С помощью аэрозоля можно отражать атаки противотанковыми ракетами типа Javelin, беспилотными аппаратами, авиационными боезарядами. При этом боеприпас, который весит всего около двух килограммов, одинаково корректно срабатывает и при -55, и при +50 градусах по Цельсию. Что исключает проблемы из-за неподходящих погодных условий.

В Ростехе рассказали, что благодаря таким характеристикам ЗВД35 уже заинтересовал иностранных заказчиков, с которыми вскоре могут быть заключены контракты.

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