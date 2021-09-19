Инесса Олийниченко, специалист в области косметологии, в рамках беседы с журналистами «Пятого канала», поведала о 3-х способах, с помощью которых можно быстро скорректировать свою фигурку.

Согласно ее словам, если размер жирового слоя не превышает 2-х сантиметров, то врачи обычно используют липолитическую мезотерапию. Она, как правило, применяется при удалении жира по бокам тела, на животе, под подбородком и в области бедер. Эта технология также подходит для уничтожения лишнего жира на лице. Следующим методом является аппаратный криолиполиз, который используется, если у пациента жир имеется во многих местах, но его толщина составляет менее 3-х сантиметров. В этом случае его разрушают с помощью сверхнизких температур.

Третий способ менее распространен. Речь идет о хирургической липосакции, проводящейся под наркозом. С помощью нее можно полностью смоделировать свою фигуру и навсегда избавиться от жира. Однако он требует специальной реабилитации. Пациенту также придется носить компрессионное белье определенный период времени.