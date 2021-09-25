Создание AUKUS говорит о том, что главным своим противником Соединенные Штаты все же видят Китай, а не Россию. Иначе вряд ли бы им понадобилось создавать альтернативу Североатлантическому альянсу, ориентированную на Азиатско-Тихоокеанский регион.

КНР столкнулась с серьезной проблемой в лице нового военно-политического блока, но AUKUS угрожает не только Пекину, уверен политолог-востоковед Кирилл Котков. Он пояснил, что в скором времени можно ожидать расширения блока в том же направлении, причем войдут в него Канада, Новая Зеландия и Южная Корея.

Эта коалиция стала не первой в таком роде. Ранее США уже объединяли в один блок АНЗЮС Австралию с Новой Зеландией, а также создавали альянс СЕАТО с большим количеством участников. Смысл подобных союзов всегда один и тот же – США указывают пальчиком на противника, а союзники бросаются в бой и весело гибнут за американские идеалы. В этот раз в качестве врага выступает Китай, но с ним воевать будет сложнее.

Эксперт отмечает, что США не напрасно вывели войска из Афганистана, а также лишили страны Ближнего Востока великого счастья заиметь у себя настоящую американскую демократию. Для противостояния Китаю нужно очень много делать, поэтому непомерные расходы на другие войны пришлось урезать до минимума. Но даже это не поможет Соединенным Штатам, если к Пекину присоединится Москва.

В настоящий момент США даже не нужно очертя голову бросаться в бой против Китая, так как у него и так противников достаточно. Одним из них, к примеру, является Индия. КНР в этом случае придется распылять силы и ее можно будет брать голыми руками.

Единственным союзником Поднебесной империи может стать Россия. Она вполне может стать глубоким тылом для КНР, однако не просто так. Все дело в том, что из-за ослабления Пекина вполне могут активизироваться многочисленные террористические группировки в Афганистане и граничащих с РФ странах Центральной Азии. Поэтому Москва будет вынуждена вмешиваться, чтобы сохранить буферную зону.

Еще один сценарий сейчас видится фантастическим, но он все же возможен, пишет автор. При определенном раскладе Россия может перейти на сторону AUKUS и принять участие в разгроме Китая.