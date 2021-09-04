Олег Казаков, востоковед из РФ, считает, что японские власти придут в ярость после подписания Владимиром Путиным, российским лидером, указа под номером 427.

В данном документе отмечается, что предприятия, действующие на территории Курильских островов, в скором времени смогут работать по льготному налогообложению. Планируется также ввести мораторий на проведение плановых проверок со стороны контролирующих органов. Его срок действия может составить почти 20 лет.

По мнению эксперта, все эти действия вызовут, как минимум, негодование со стороны японцев, ведь в этом случае Курилы станут привлекательным местом для многих зарубежных инвесторов, включая американские компании. Если они появятся в данном регионе, то это станет «пощечиной» для Японии, считает Казаков.