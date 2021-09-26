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Соединенные Штаты воруют идеи у российских конструкторов, заявил военный историк Дмитрий Хазанов. Он пояснил, что в палубной версии истребителя F-35B использовано несколько решений, которые применяются на российских самолетах Як-141.

«При создании сопла подъемно-маршевого двигателя американские специалисты использовали идею, воплощенную на Як-141: поставили вращающиеся в противоположных направлениях сегменты», – привел пример эксперт.

Он добавил, что США украли и ряд других разработок, использованных в ходе создания российского самолета.

Напомним, что Як-141 – это сверхзвуковой палубный истребитель, который может успешно использоваться в любых погодных условиях. Главной ее особенностью является наличие возможности вертикального взлета и посадки, над разработкой которой долгое время бьются американские инженеры.

По словам Хазанова, Як-141 может успешно использоваться самостоятельно. Помимо этого, он станет базовой моделью для создания новых модернизаций и разработки современных самолетов палубной авиации.

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