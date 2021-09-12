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Военный эксперт и ветеран ополчения Владлен Татарский заявил, что Украина может атаковать инфраструктурные и другие важные для Донбасса объекты.

Он объяснил, что Киев начнёт такие атаки или даже теракты для того, чтобы помешать восстановлению региона. По словам эксперта, не стоит ожидать что противник имеет какие-то моральные правила.

В пример Татарский привёл Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Туда пришёл инвестор, который осуществляет попытки начать работу. Однако комбинат сразу же попал под артудар. Кроме того, Татарский рассказал, что были атакованы и некоторые шахты.

В дальнейшем, как считает эксперт, атакованы будут другие предприятия. И это будет идти в сопровождении заявлений о том, что у террористов в ДНР всё ломается и деградирует.

Татарский не исключает, что Украина может использовать в ДНР химическое оружие и ударные беспилотники. Обвинять же в этом будут Россию.

Недавно мы сообщали, что 11 сентября бойцы ВСУ обстреляли поселение Первомайск. Согласно имеющейся информации, они использовали гранатомёты.

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  • 12.09.2021
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