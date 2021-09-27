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Во время учений «Запад-2021» новые тактики ведения боевых действий отрабатывали не только танкисты, летчики, артиллеристы и ракетчики. Войска радиоэлектронной борьбы также тренировались использовать инновационные оборонительные методы, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что Россия еще с 1991 года осуществляет модернизацию средств РЭБ, а также создает новые комплексы, ориентируясь на советскую базу. Это одна из тех областей, в которой инженерам удалось достичь больших успехов.

Так, военнослужащие РФ сегодня могут атаковать артиллерийские и ракетные установки потенциального противника, а также уничтожать «умные» боезаряды, выпущенные врагом.

Леонков пояснил, что первым делом проводится комплекс мероприятий радиотехнической разведки. Они дают возможность выяснить, на каких частотах работает противник. После этого остается проводить РЭБ-атаки, которые разрывают связь, не давая возможности высокоточным ракетам сориентироваться на местности.

Такая тактика превращает в бесполезный металлолом управляемые ракеты, боезаряды с разнообразными головками самонаведения. Комплексы РЭБ в ходе атаки выводят все это из строя, оставаясь невидимыми для врага. Таким же образом они наносят удары по беспилотным аппаратам и радионавигационному оборудованию вертолетов, самолетов и бронетехники.

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