Париж проявил бессилие по отношению к террористической угрозе, когда заявил о желании вывести войска из Мали в случае, если туда прибудут российские бойцы. Об этом сообщил военный эксперт, писатель Алексей Суконкин.

После смены власти в Мали страну возглавил полковник Ассими Гоита, который сразу отказался от сотрудничества с французским контингентом. Сейчас в Бамако сформировано переходное правительство, запущена процедура выборов президента. В связи с этим Париж был вынужден заявить о прекращении операции «Бархан», которая за 8 лет так и не принесла реальных результатов. Вместо французов борьбой с радикалами в Мали займутся россияне из «ЧВК Вагнера».

Суконкин уверен, что это станет началом глобальной операции россиян против боевиков во всей Африке.

«Присутствие в Мали российских военных специалистов, как и в Центральноафриканской Республике, позволит в достаточно короткие сроки выстроить результативную работу местных правоохранителей и военных против существующих и потенциальных террористических угроз. Практика показывает, что при упоминании словосочетания «ЧВК Вагнера» у местных боевиков само собой отпадает желание вступать в противоборство с российскими специалистами, а кто этого не понял сразу, обычно потом очень сильно об этом жалеет», — отметил эксперт.

Он обозначил основную проблему, которая сейчас наблюдается в Сахеле — границ между странами практически не существует, поэтому боевики могут свободно перемещаться между государствами. После того, как «вагнеровцы» разгромят террористов в Мали, они будут искать убежище в другом государстве. Суконкин выразил мнение, что решить проблему терроризма в Африке можно только комплексно, уничтожая их по всей полосе Сахеля. Получив по зубам в Мали, они могут уйти зализывать раны в соседнее государство, где, например, борьба с терроризмом не выстроена на достаточном для их подавления уровне – заключил Суконкин.