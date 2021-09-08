Российскому флоту совершенно необязательно наносить удары по кораблям потенциального противника, которые пытаются нарушить границы территориальных вод РФ, уверен военный эксперт Александр Артамонов. Он рассказал, что существуют и более мягкие способы борьбы с нарушителями.

По словам эксперта, при попытке повторить сомнительный «подвиг» британского эсминца Defender корабль-провокатор может подвергнуться удару со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы. Это позволит вывести из строя все бортовые системы, после чего судно просто возьмут на абордаж моряки ВМФ РФ. И поинтересуются, что заставляет экипаж корабля-нарушителя вести себя не совсем адекватно в чужих водах.

По словам Артамонова, такой подход не оставит шанса британскому или любому другому экипажу даже «героически погибнуть» в схватке. Корабль просто отбуксируют в любой из российских портов и будут разбираться с причинами провокаций. Никаких шансов этого избежать у иностранных судов просто не существует.