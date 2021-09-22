Эксперт Ставрос Атламазоглу в статье для издания Business Insider заявил, что воздушные силы США готовят своих лётчиков к посадкам на шоссе. Как он объяснил, такие учения проводятся на случай вооружённого конфликта с Россией или Китаем.

Так, в статье указывается, что в случае начала войны может произойти ситуация, при которой множество солдат или военной техники будут выведены из строя одним ударом противника. На этот случай ведётся отработка рассредоточения сил на импровизированных аэродромах, а также осуществляется подготовка к незапланированным операциям.

Тренировки были проведены в штате Мичиган несколько недель назад. Во время маневров Northern Strike 21 военный самолёт совершил приземление на трассу общего пользования. Такие учения способствуют повышению живучести войск, так как их перемещения будет сложнее предсказать и отследить.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС США в скором времени получат новейшие бомбардировщики B-21 Raider. Технические характеристики этих самолётов держатся в секрете.