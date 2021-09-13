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Напряжение между КНР и Соединенными Штатами на море продолжает нарастать. Недавно американское военное судно вторглось в китайское водное пространство неподалеку от острова в Южно-Китайском море.

На этой территории расположена военная база Китая, однако военные не решились использовать вооружение против нарушителей. Теперь же в Пекине заявили, что собираются использовать те же методы, что и Вашингтон. Они готовятся к отправке своих боевых кораблей к американской базе. Они должны будут нарушить ее двенадцатимильную зону.

Американцы при этом продолжают наращивать свою военную мощь в регионе, оказывая различную поддержку Тайваню. В Пентагоне заявляют, что никто не сможет помешать присутствию американского ВМФ в южно-китайской акватории. Таким образом, можно предположить, что они продолжат нарушать границы Китая.

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