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В военной сфере Россия медленно, но уверенно обходит основных конкурентов, однако это доминирование обойдется ей слишком дорого. Журналисты «Независимой газеты» рассказали, что в новому бюджете РФ на три года, который будет рассматриваться в следующем месяце, затраты на оборону увеличат почти до 11 триллионов рублей.

Помимо этого, данная статья расходов станет приоритетной, поэтому именно на нее деньги будут выделяться в первую очередь.

Такой бюджет необходим, чтобы выполнить план по перевооружению стратегических войск. К 2024 году все старые ядерные ракеты «Воевода» должны быть списаны и заменены новыми «Сарматами». Для этого, по словам командующего РВСН, нужно каждый год менять 84,5 боезаряда, что обойдется недешево.

Помимо этого, продолжится перевооружение армии и флота. ВМФ получит 40 новых кораблей, в числе которых подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и стратегические боеприпасы «Булава» нового поколения. В армию же направят танки «Армата» и боевые машины на их основе, а также истребители Су-57.

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