Две подводные лодки проекта 636.3, которые совершали поход из Балтийского моря на Дальний Восток в распоряжение Тихоокеанского флота, было решено временно оставить в Средиземном море. Это позволило увеличить группировку субмарин, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», до 5 единиц.

Официально эта информация не была подтверждена Министерством обороны. В то же время, является вполне логичным увеличение количества ракетного вооружения в Средиземном море в связи с ситуацией в Сирии.

Напомним, что в провинции Дараа в настоящий момент продолжаются попытки заставить сдаться протурецких боевиков, которые терроризируют местных жителей.

Подводные лодки вооружены ракетами «Калибр», способными нанести удары сразу по 30 целям. Поэтому нельзя исключать, что увеличение количества боезарядов связано с необходимостью взять террористов в Сирии под контроль.