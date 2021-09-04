Алексей Рахманов, руководитель ОСК, в ходе беседы с журналистами «Интерфакса» отметил, что ВМФ России до конца нынешнего года получит по одной подлодке «Борей-А» и «Ясень-М».

Речь идет об атомных субмаринах «Новосибирск» и «Князь Олег», которые в настоящее время проходят тесты в морской акватории. Отмечается также, что уже в грядущем году начнутся испытания еще двух подводных лодок аналогичных классов. Рахманов добавил, что компания собирается в будущем построить еще несколько АПЛ проекта «Ясень-М», однако не раскрыл точное число.

Ранее в оборонном ведомстве РФ заявили, что до 2027 года специалисты «Севмаша» создадут по 7 подлодок двух вышеуказанных проектов. Каждый год они должны будут сдавать по 2 субмарины. В настоящее время российские ВМС имеют на вооружении лишь одну подводную лодку «Ясень-М».