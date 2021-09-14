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Сергей Ознобищев, российский политолог, считает, что Владимиру Путин, лидеру РФ, удалось сформировать новую военную коалицию в противовес западному военно-политическому блоку.

Эксперт напомнил, что в военных маневрах «Запад-2021», которые в настоящее время проходят на территории Белоруссии, задействованы вооруженные силы нескольких иностранных государств. К данному мероприятию решили присоединиться киргизские, монгольские, казахские, армянские и индийские военные.

Основная цель данных маневров заключается в отработке боевых действий, направленных на отражение возможной атаки врагов. Специалист считает, что приглашение других государств является частью планов РФ по созданию новой коалиции. Это покажет Североатлантическому альянсу, что Москва готова ответить на любые провокации.

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