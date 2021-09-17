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Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте в телефонном разговоре обсудили отношения между двумя странами. Рассказала содержание беседы канцелярия финского лидера.

Одной из важных тем разговора была ситуация в Афганистане после захвата страны талибами (представители движения «Талибан» – террористической организации, запрещенной в России).

Также лидеры РФ и Финляндии поговорили о стратегической автономии Евросоюза, о безопасности на территории европейского континента и об арктической инициативе.

О ситуации, сложившейся в Афганистане, Владимир Путин ранее пообщался также с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В их беседе речь также шла о борьбе с Covid и укреплении сотрудничества в рамках ОДКБ.

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