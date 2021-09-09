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Российские ВКС получили в свое распоряжение первый военный транспортник Ил-76МД-90А, который построен на ульяновском авиастроительном заводе «Авиастар-СП» по контракту с Минобороны РФ.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что модернизированная версия ИЛ-76 собрана с нуля. На подходе еще один такой самолет, который будет передан ВКС в ближайшее время.

Представители ОАК заявили, что ульяновское предприятие внедрило принципиально новый производственный процесс с учетом современных требований. Кроме того, оно модернизировало необходимое для изготовления самолетов оборудование, благодаря чему темпы передачи транспортников в распоряжение военно-космических сил существенно вырастут. Также планируется наращивание объемов производства.

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