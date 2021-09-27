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ВКС РФ осуществили атаку на боевиков в Сирии. Об этом рассказывает «Красная весна».

Как указывается, самолёты РФ атаковали так называемую СНА, чьи пункты были расположены в провинции Хасака у деревни Дардара. Однако подробности об атаке не раскрываются. Информация о возможных потерях со стороны боевиков отсутствует.

Отмечается, что в Идлибе недавно произошла эскалация напряжённости и Россия отправила в регион свои войска. Предполагается, что в скором времени может начаться масштабное наступление сил правительства на боевиков.

Кроме того, известно, что уже 29 сентября в Сочи состоится встреча между лидерами России и Турции, и обсуждение происходящего в Сирии станет одной из главных тем их переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что турецкие военные и боевики СНА обстреляли объекты в провинции Эль-Хасеке. Как отмечается, они атаковали курдское сопротивление.

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