ВКС РФ осуществили атаку на боевиков в Сирии. Об этом рассказывает «Красная весна».

Как указывается, самолёты РФ атаковали так называемую СНА, чьи пункты были расположены в провинции Хасака у деревни Дардара. Однако подробности об атаке не раскрываются. Информация о возможных потерях со стороны боевиков отсутствует.

Отмечается, что в Идлибе недавно произошла эскалация напряжённости и Россия отправила в регион свои войска. Предполагается, что в скором времени может начаться масштабное наступление сил правительства на боевиков.

Кроме того, известно, что уже 29 сентября в Сочи состоится встреча между лидерами России и Турции, и обсуждение происходящего в Сирии станет одной из главных тем их переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что турецкие военные и боевики СНА обстреляли объекты в провинции Эль-Хасеке. Как отмечается, они атаковали курдское сопротивление.